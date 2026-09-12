Gattuso sfida il suo passato: la Lazio sogna il record mentre il Diavolo cerca riscatto

Gattuso arriva all’Olimpico da capolista insieme a Inter e Roma: tre vittorie consecutive e la possibilità di firmare un avvio storico nella storia del club

La Lazio non vuole fare calcoli contro il Milan. La squadra di Gennaro Gattuso arriva alla sfida dell’Olimpico con entusiasmo e consapevolezza, forte di un avvio di campionato che nessuno aveva previsto alla vigilia. Dopo i successi contro Bologna, Genoa e Udinese, i biancocelesti sono in testa alla classifica insieme a Inter e Roma e ora hanno davanti un appuntamento dal forte valore simbolico.

Dall’altra parte ci sarà proprio il club che ha segnato gran parte della carriera dell’ex CT soprattutto nel suo periodo da giocatore al quale si somma una parentesi da allenatore. Una sfida particolare per il tecnico calabrese, che oggi però difende i colori della Lazio e punta a continuare la sua sorprendente partenza.

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Gattuso insegue un record storico dopo tre vittorie consecutive

Come riportato da Il Messaggero, Gattuso può entrare nella storia della Lazio. I tre successi nelle prime tre giornate rappresentano un risultato raggiunto in passato soltanto da Tommaso Maestrelli nella stagione 1974/75 e da Vladimir Petkovic nel 2012/13.

Nessun allenatore biancoceleste, però, è mai riuscito a vincere anche la quarta partita consecutiva di campionato. Un successo contro il Milan permetterebbe quindi a Gattuso di firmare un primato assoluto e di portare momentaneamente la Lazio al comando solitario della Serie A.

Un risultato impensabile dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova, episodio che aveva alimentato dubbi e critiche attorno alla nuova gestione tecnica. La squadra, però, ha saputo reagire cambiando completamente passo.

Gattuso e il Milan, una sfida contro il passato

Il confronto con il Milan avrà inevitabilmente un significato speciale per Gattuso. Con la maglia rossonera il tecnico ha collezionato 335 presenze dal 1999 al 2012, diventando uno dei simboli del ciclo vincente del club. Da allenatore del Milan, invece, ha guidato la squadra per 62 partite tra il 2017 e il 2019, conquistando la metà delle gare disputate.

Ora il rapporto con il passato lascia spazio alla necessità di fare punti. Il Milan arriva all’Olimpico per fermare una Lazio sorprendente e ritrovare continuità, mentre Gattuso cerca di proseguire una missione iniziata tra molte difficoltà ma trasformata, almeno per ora, in una corsa da protagonista.