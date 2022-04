Lazio Milan, anche il Sodalizio aderisce alla protesta: «Serve un segnale»

Anche il Sodalizio aderisce alla protesta degli Ultras Lazio contro il caro biglietti per la sfida tra Lazio e Milanù

Anche il Sodalizio aderisce alla protesta degli Ultras Lazio contro il caro biglietti per la sfida tra Lazio e Milan. Questo il comunicato dell’Associazione Sodalizio Tribuna Tevere, apparso sulle loro pagine social:

«Contro il caro biglietto. Come Associazione Sodalizio invitiamo i tifosi, che ogni domenica tifano Lazio dagli spalti della Tevere, a mettere in atto una contestazione pacifica disertando la gara con il Milan per dare un segno tangibile a questa scelta incomprensibile della società. Non biasimiamo e non condanniamo chi deciderà di entrare ugualmente, ma gli chiediamo di riflettere su quanto sta accadendo. Noi sosterremo ovunque e per sempre la nostra maglia, tiferemo sempre i nostri colori social».