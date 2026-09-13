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Cucchi: «Il pari dell’Olimpico è un buon risultato per la Lazio. Gran primo tempo dei biancocelesti!»

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2 ore ago

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Riccardo Cucchi, noto giornalista e tifoso biancoceleste, ha commentato il pareggio dell’Olimpico tra Lazio e Milan

All’indomani del pareggio dell’Olimpico tra Lazio e Milan nella quarta giornata di Serie A, il noto giornalista e tifoso biancoceleste Riccardo Cucchi ha espresso il suo punto di vista sul match tramite i propri canali social.

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Il giudizio di Cucchi dopo Lazio-Milan

Analizzando la prestazione delle due squadre su X, Cucchi ha sottolineato il valore del risultato ottenuto dalla squadra di casa, evidenziando il divario economico e tecnico tra le rose: «Il Milan è più forte della Lazio. Basterebbe considerare i milioni spesi per rinforzare la squadra. Anche per questa ragione il pari dell’Olimpico è un buon risultato per i biancocelesti che nel 1°tempo hanno giocato una gran partita. Milan dominante nel secondo».

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La lettura tattica della sfida tra Lazio-Milan

L’analisi del giornalista mette in luce le due distinte fasi della partita. I ragazzi di Gattuso hanno approcciato la gara con coraggio ed intensità, disputando un ottimo primo tempo. Nella ripresa, tuttavia, la qualità della rosa guidata da Amorim ha preso il sopravvento, con i rossoneri capaci di alzare il baricentro e schiacciare gli avversari nella propria metà campo.

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