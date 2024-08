Lazio-Milan, Marelli a Dazn: «Terracciano? Il tocco di mano NON E’ PUNIBILE ecco perchè»

Lazio Milan, l’ex arbitro analizza l’episodio della partita dell’Olimpico che riguarda il difensore rossonero e il possibile penalty

Intervenuto ai microfoni di Dazn durante Lazio Milan, Marelli ha fatto chiarezza riguardo il possibile fallo di mano di Terracciano, sottolineando a riguardo quanto segue

PAROLE – Si tratta di autogiocata, Terracciano si colpisce da solo in scivolata. È in posizione congrua, il tocco di mano non è punibile