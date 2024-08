Lazio Milan, l’Olimpico OMAGGIA e non DIMENTICA Immobile e Cataldi nel pre gara

Lazio Milan, i tifosi biancocelesti non dimenticano due dei protagonisti di questi anni delle aquile e li omaggiano nel pre gara

Non è stato un calciomercato estivo semplice per i tifosi della Lazio, che hanno visto arrivare nuovi innesti alla corte di Baroni ma anche andar via protagonisti del passato biancoceleste. Due tra i più illustri sono stati Immobile, e Cataldi i quali durante il pre gara di Lazio Milan sono stati omaggiati e salutati dal popolo delle aquile