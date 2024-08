Lazio Milan, possibile CONVOCAZIONE per Abraham: due rossoneri non partiranno per Roma. Le ultime sul match di campionato

Secondo quanto appreso da MilanNews24, Tammy Abraham, una volta terminate le visite mediche e messo la firma sul contratto che lo legherà al Milan, farà rientro a Roma in serata per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra.

L’ex Roma potrebbe rientrare da subito nella lista dei convocati di Paulo Fonseca per il match contro la Lazio, in quanto una volta tesserato sarà convocabile come qualsiasi altro giocatore. Bennacer e Jovic, invece, non partiranno per Roma a causa di possibili scenari di mercato. Inoltre, l’attaccante ha anche rimediato un infortunio alla schiena.