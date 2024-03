Lazio Milan, Immobile o Castellanos? Lotito fa pressione per quella scelta

Lazio Milan, Immobile o Castellanos questa sera contro i rossoneri? Lotito fa pressione per una scelta di formazione

Dubbio in attacco per Maurizio Sarri in vista della sfida tra la sua Lazio e il Milan in programma questa sera, valida per la prima gara della giornata numero 27 di questo campionato.

Immobile favorito su Castellanos, che sembra diretto verso un’ennesima panchina, nonostante la “spinta” del presidente Lotito. Il patron non sarebbe infatti contento dello scarso utilizzo dell’argentino e propende sinceramente per un’alternanza tra i due. Sarò così? Se lo chiede oggi il Messaggero.