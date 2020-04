Lazio, il messaggio a Immobile: «Dai kart al Virtual Gp, in bocca al lupo Ciro!» – FOTO

Lazio, messaggio a Ciro Immobile che questa sera sarà impegnato nel Virtual Gp in veste di pilota di Formula 1

Serata speciale quella di oggi per Ciro Immobile che sarà uno dei piloti del Virtual Gp della Cina. La corsa andrà in onda alle ore 19:00 su Sky Sport F1 e il bomber biancoceleste è pronto a scendere in campo.

La società ha voluto mandargli un messaggio di in bocca al lupo ricordando il ritiro estivo di Marienfeld in cui la Lazio fece una gara di kart: «Dai kart di Marienfeld al #VirtualGP

In bocca al lupo Ciro!».