Lazio, Max Angioni: «Ecco perché faccio spesso l'imitazione del tifoso laziale....»

Lazio, il comico italiano Max Angioini ha spiegato le motivazioni delle sue imitazioni dei tifosi capitolini: le sue parole

Il comico italiano, diventato famoso attraverso Italia’s Got Talent e poi sbocciato anche con LOL Max Angioni non è nuovo a imitazioni dei tifosi della Lazio nei suoi sketch comici.

In particolare il principale di questi fa riferimento direttamente al club biancoceleste sul quale ha fatto chiarezza ai microfoni del Poretcast, uno spettacolo condotto da Giacomo Poretti, celebre membo del trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo‘. Le sue parole:

«Io sono juventino e durante uno Juve-Lazio mi avevano colpito i tifosi laziali. Erano tipo in venti, ma facevano più casino di tutto lo Juventus Stadium messo insieme e quindi ho fatto l’imitazione del tifoso laziale. Lo feci al Caffè Teatro, un ambiente piccolino, ed è andato benissimo. Quindi Maurizio Castiglioni che era il proprietario, viene da me e mi fa: ‘bravissimo, grande, ottimo, vai al Festival di Martina Franca, in Puglia che sicuramente vinci” era uno dei più grandi festival di cabaret».