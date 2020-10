Lazio, Mauri: «Akpa Akpro ha sfruttato l’occasione. Inzaghi in scadenza non creerà problemi»

Stefano Mauri, ex-Lazio ed opinionista di Radiosei, è intervenuto nel corso di “Quelli che hanno portato il calcio a Roma”.

Stefano Mauri, ex-centrocampista della Lazio oggi opinionista a Radiosei, è intervenuto nel corso della trasmissione “Quelli che hanno portato il calcio a Roma”, dove ha parlato del momento di Akpa Akpro e Simone Inzaghi: «Akpa Akpro? Il mister gli ha dato delle opportunità, lui le ha sfruttate e dato il suo. Vediamo se riesce a farlo anche dall’inizio.

Giocare con il mister in scadenza? In alcune situazioni potrebbe essere un problema, ma Inzaghi ha un rapporto con società e conosce l’ambiente da 20 anni, cercherà di dare il meglio per questi colori. Il pericolo è assottigliato, il problema ci sarebbe se i risultati non arrivassero. Si creerebbero piccole polemiche a livello d’ambiente e mediatico. Nel corso degli ultimi 20 anni, è risaputo infatti quanto un allenatore in scadenza può creare problemi, non è il caso di Inzaghi».