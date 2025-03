Lazio, senti Marcolin: «Rovella è l’anima della squadra»

L’ex giocatore della Lazio, Dario Marcolin, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato anche la crescita di Nicolò Rovella

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore della Lazio Dario Marcolin ha commentato quella che è la stagione di Rovella.

SU ROVELLA – «È l’anima della squadra sul piano dell’interpretazione del gioco. Sa come garantire equilibrio difensivo e offensivo. Non solo per il suo ruolo di perno a centrocampo, ma Rovella è un vero riferimento per la squadra anche anche per la personalità che esprime».