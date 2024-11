Marco Nappi, Lazio: «Baroni un grande tecnico, ma davanti vedo queste squadre»

Le parole di Marco Nappi, ex attaccante italiano, sulla Lazio nella corsa Scudetto: «Con Baroni può essere una sorpresa, ma è dietro a queste»

Marco “Nippo” Nappi ha parlato a TMW Radio nel corso del programma Maracanà: di seguito le sue parole sulla Lazio in vista della corsa Scudetto.

PAROLE – «Baroni è stato un mio allenatore, farà grandi cose e le sta già facendo. Sta mettendo le basi per fare grandi cose e può essere una sorpresa. Per me Inter, Juve, Napoli e Atalanta però sono superiori»