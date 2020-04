Lazio, nessuna lotta scudetto in Europa è così accesa come quella con la Juventus

Lazio, solo un punto separa la squadra di mister Inzaghi dalla Juventus che si trova in cima alla classifica di Serie A

Campionato fermo, ormai da un mese con una piccola speranza che passata questa emergenza possa tornare a giocare. In Serie A la sfida scudetto è più accesa che mai tra Lazio e Juventus che si trovano ad un solo punto di distanza tra di loro.

Come riporta il Corriere dello Sport in nessun campionato in Europa la sfida è così accesa: in Liga infatti il Real è a meno 2 dal Barcellona, in Germania tra Dortmund e Monaco ci sono quattro punti; mentre in Francia e in Inghilterra le distanze sono ormai insanabili: 12 punti di distacco per il Psg sul Marsiglia e 25 punti del Liverpool sul City.