La Lazio ha calato il tris ieri allo stadio Olimpico contro il Lecce nella 12a giornata di Serie A con la doppietta di Noslin e la rete di Frattesi. Le mosse vincenti di Gattuso: l’analisi

Dietro il netto 3-0 con cui la Lazio ha superato il Lecce allo Stadio Olimpico nella dodicesima giornata di Serie A si nasconde una partita ben più combattuta ed equilibrata di quanto suggerisca il tabellino finale. La formazione guidata da Gennaro Gattuso ha infatti capitalizzato al massimo appena 1,13 Expected Goals — contro lo 0,90 fatto registrare dai salentini — trasformando la propria concretezza negli ultimi sedici metri in tre reti pesantissime.

Un successo che consente ai biancocelesti di consolidare il primato solitario in classifica a quota trentadue punti e che offre spunti tattici molto interessanti sia sul lavoro della capolista sia sulle criticità strutturali della squadra di Eusebio Di Francesco.

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Lazio Lecce, l’intuizione Noslin e la fluidità del centrocampo di Gattuso

La mossa decisiva studiata da Gennaro Gattuso è stata lo spostamento di Tijjani Noslin sulla corsia sinistra per compensare l’assenza di Mattia Zaccagni, completando il tridente accanto ad Andrea Pinamonti e Gustav Isaksen. L’attaccante olandese ha portato fisicità e continui attacchi al secondo palo, risultando imprendibile prima sul cross del danese per il vantaggio e poi sul colpo di tacco di Kenneth Taylor che ha propiziato il raddoppio.

Fondamentale anche l’intercambiabilità in mediana tra il centrocampista olandese, Reda Belahyane e Davide Frattesi: i continui movimenti senza palla e la qualità di Taylor tra le linee hanno permesso ai biancocelesti di aggirare il pressing iniziale ospite con il sessantuno per cento di possesso e l’ottantuno per cento di precisione nei passaggi, proteggendo una linea difensiva inedita composta da Floriani, Doekhi, Leite e Pedraza davanti a Mandas.

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Lazio Lecce, i margini di crescita della Lazio nei primi venti minuti

Pur celebrando la decima vittoria in dodici turni e un altro clean sheet, la Lazio dovrà lavorare sull’approccio iniziale dopo le soste per le Nazionali. Per quasi mezz’ora, infatti, il giro palla dei padroni di casa è risultato lento e leggibile, soffrendo l’aggressività alta e gli inserimenti degli esterni giallorossi. Inoltre, prima del colpo di testa vincente di Tijjani Noslin al venticinquesimo minuto, i biancocelesti avevano faticato a sfondare centralmente contro la linea alta del Lecce, affidandosi soprattutto agli spunti individuali sulle fasce: aumentare la precisione tecnica negli ultimi venti metri sarà il prossimo passo per rendere ancora più dominante la manovra della capolista.