Lazio-Lecce, in tre per due posti: Sarri chiamato a scegliere

Lazio-Lecce, sono in tre per due soli posti: Sarri chiamato a scegliere i suoi titolari a poche ore dal fischio d’inizio

Gli impegni si sommano, gli infortuni anche, e per Sarri non è facile districarsi nella scelta della formazione. Tutte le prossime partite della Lazio, a partire da quella di oggi, 14 gennaio, alle 12.30 con il Lecce, sono importanti. Spetta al tecnico toscano far ruotare al meglio i calciatori a sua disposizione.

Come riporta il Corriere dello Sport, davanti sono poche le scelte da fare per via degli indisponibili, ma in mezzo al campo c’è concorrenza. Sia in mediana, dove Rovella appare comunque in vantaggio a Cataldi, ma soprattutto sulle mezzali. Sono in tre per due posti. Vecino sembra essere sicuro di una maglia nei primi undici. Guendouzi sembra difficile da togliere, ma potrebbe riposare perché le sta giocando tutte. Luis Alberto, invece, è tornato dopo quasi un mese, e resta da decidere se farlo rientrare in corsa o dal primo minuto.