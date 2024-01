Lazio-Lecce, dove vedere il match in tv e streaming

Lazio-Lecce, archiviata la vittoria nel derby di ieri domenica la squadra di Sarri torna in campo per sfidare il Lecce

Neanche il tempo di festeggiare e metabolizzare il successo di ieri nel derby con la Roma, che domenica la Lazio rientra in campo per sfidare il Lecce e confermarsi. Il match inizierà alle 12.30, verrà trasmessa su su Dazn e Sky Sport. Oppure in streaming attraverso l’app di Dazn, SkyGo e Now Tv. Non dimenticate il consueto appuntamento con al cronaca live su LazioNews24!