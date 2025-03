Lazzari a LSC: «Venivamo da 4 trasferte»

Il giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della gara pareggiata contro l’Udinese

Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel nel post partita di Lazio e Udinese.

SULLA PARTITA – «Abbiamo affrontato una squadra in salute e che è diventata molto più compatta da quando ha cambiato modulo. Venivamo da quattro trasferte consecutive, che non ci hanno permesso di recuperare le energie, ma queste non sono scusanti. Avrei messo la firma a inizio stagione per arrivare a marzo ed essere in lotta per il quarto posto e agli ottavi di Europa League Ora in casa partiamo con un lieve vantaggio, sarà complicata perché loro verranno qua per passare il turno».

SULL’UDINESE – «Sapevamo che non potevamo giocare con i calci lunghi perché sono la squadra più strutturata del campionato, venivano alti e non era facile uscire da dietro. Noi abbiamo dato il massimo e siamo stati bravi a pareggiarla subito, peccato non sia arrivato il secondo gol. Loro non hanno quasi mai impegnato Provedel, a parte nell’occasione del gol. Abbiamo fatto una partita con voglia».

SUI VIAGGI – «Purtroppo, oltre alle partite, ci sono anche i viaggi che ti distruggono, quando viaggi in aereo non recuperi e giocare in serale non ti fa dormire bene. Questa settimana abbiamo 3 partite in 7 giorni, dobbiamo cercare ogni fattore che ci possa aiutare».