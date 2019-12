Lazio, Lazzari e Cataldi: «È un momento magico ma è ancora lunga»

Lazio, ancora altre dichiarazioni dalla cena di Natale dei biancelesti. Le parole di Cataldi e Lazzari

LAZZARI «È un momento magico, dobbiamo continuare in questa maniera, ci giochiamo tutto domenica contro la Juve. Un finale di anno incredibile prima di ricominciare alla grande».

CATALDI – «È una Lazio importante e bella, forse la prima così legata, con così tanto affiatamento. Speriamo di continuare così, abbiamo capito che il gruppo è fondamentale. Il campionato è lungo, i campionati non si vincono a dicembre. La voce? L’ho persa ieri al 98′, come facevo a non esultare?».