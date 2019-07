Lazio, Lazzari arriva a Formello: l’ex Spal subito a colloquio con Inzaghi – VIDEO

Manuel Lazzari è arrivato a Formello a margine della seduta d’allenamento della Lazio: subito colloquio con Inzaghi per l’ex Spal

Questo pomeriggio, la Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per la seconda seduta d’allenamento della stagione. A margine della sessione di lavoro, è arrivato, accompagnato da suoi procuratori, Manuel Lazzari. Come riportato dalla radio ufficiale del club, l’ormai ex Spal avrebbe subito parlato sia con Simone Inzaghi che con Fabio Ripert, per poi entrare nella sede della società. Confermate per domani le visite mediche in Paideia, insieme all’altro neo-acquisto Jony, arrivato nella Capitale qualche ora fa.