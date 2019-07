Lazio, domani visite mediche per Lazzari e Jony

Finalmente è arrivato il giorno: domani Lazzari e Jony svolgeranno le visite mediche in Paideia per diventare due nuovi giocatori della Lazio

La stagione della Lazio ha preso avvio con le visite mediche in Paideia. Staff, mister e la prima manciata di giocatori si sono già sottoposti agli esami strumentali di routine. Questa mattina, sono arrivati in clinica anche parte dei big: Leiva, Luis Alberto e Milinkovic, accolti da un nutrito gruppo di tifosi per foto ed autografi. L’attesa, però, è tutta per domani quando a varcare la soglia sarà Manuel Lazzari. Per l’esterno manca solo l’ufficialità, ma è tutto fatto, come inconsapevolmente confermato da lui stesso con un like galeotto su Instagram. Insieme all’ormai ex Spal, anche Jony si sottoporrà alle visite stagionali. I due vanno così ad allargare la campagna acquisti messa in atto dalla Lazio, dopo gli arrivi di Vavro e Adekanye.

NAZIONALI – Attesi per la giornata di domani tutti gli altri giocatori, esclusi Acerbi, Immobile, Durmisi e Marusic (per loro l’appuntamento in Paideia è previsto il 12); lunedì toccherà a Badelj mentre Strakosha chiuderà il 19.