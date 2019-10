Lazio, la Serbia chiama Milinkovic

Il ct della Serbia, Tumbaković, ha aggiunto anche Milinkovic Savic nella lista dei suoi convocati

Nella Lazio di Inzaghi è protagonista indiscusso, ora è pronto a prendersi anche la Serbia. Per Milinkovic Savic è arrivata la telefonata più importante, quella del ct Tumbaković per la convocazione in Nazionale. Il Sergente è stato chiamato a rapporto per le gare contro Paraguay e Lituania. La prima sarà un’amichevole (in programma per il 10 ottobre), l’altra invece sarà fondamentale per l’accesso agli Europei del 2020.