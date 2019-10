Bologna e Lazio, tifosi uniti nel segno di Mihajlovic

Bologna e Lazio, i tifosi delle due squadre in Pellegrinaggio a San Luca prima della partita: l’iniziativa

Sono passati quasi tre mesi dalla prima volta. Domani mattina alle 9.30 torna l’appuntamento lanciato dai tifosi del Bologna per il Pellegrinaggio a San Luca attraverso il quale si vogliono ricordare tutti gli ammalati e in particolare Sinisa Mihajlovic. A questa iniziativa, come sottolineato dal Corriere dello Sport, parteciperanno anche i tifosi della Lazio. Alcuni di loro sono stati personalmente invitati e non mancheranno. Non gruppi organizzati, ma qualche sciarpa biancoceleste si unirà a quelle del Bologna.

Con partenza dal Meloncello Don Vacchetti condurrà la recita del rosario per chi vorrà, agli altri è chiesto il rispetto del silenzio, mentre alle 11 in Basilica sarà celebrata la Messa. Al termine tutti al Dall’Ara per seguire la partita, dove il pubblico sarà quello delle grandi occasioni: attesi circa 25mila tifosi in una giornata all’insegna dello sport.