Lazio Kamada, il giapponese sempre più lontano dall’Italia: le possibili destinazioni per il centrocampista

Come già riportato, sembrerebbe non esserci pace per Daichi Kamada, sempre più lontano da quello che sembra il suo futuro con la maglia della Lazio.

L’edizione odierna de Il Messaggero, prova ad ipotizzare quali potrebbero essere le destinazioni per lui. Il centrocampista è stato accostato a Marsiglia e Galatasaray, riproposto al Milan, ma il suo sogno è giocare in Liga. Real Sociedad e Valencia lo seguono a distanza.