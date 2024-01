Lazio, il retroscena: Lotito e Fabiani infastiditi da Sarri. C’entra Kamada

Lazio, retroscena da casa biancoceleste: Lotito e Fabiani delusi da quella mossa di mister Sarri. Ecco cosa non è andato giù

Come spiega l’edizione odierna de Il Messaggero, in casa Lazio grande è la delusione della dirigenza nei confronti di Maurizio Sarri per lo scarso minutaggio riservato ultimamente a Daichi Kamada.

Il giapponese viene considerato un giocatore di primo livello da Lotito e Fabiani, mentre nelle gerarchie dell’allenatore è finito all’ultimo posto per il centrocampo. Non è mistero infatti che il tecnico avrebbe preferito un addio del giapponese già ora per puntare su altri profili come quello di Ferguson. E ora, almeno fino a fine stagione, dovrà convivere ancora con l’ex Eintracht.