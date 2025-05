Lazio Juventus Petrucci: Domani per tanti sarà una rivincita

Lazio Juventus, ecco quel formazione presenterà Marco Baroni secondo il giornalista Matteo Petrucci: le parole

Il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci è pronto per godersi l’imminente sfida di Serie A Lazio Juventus, teatro di uno spettacolo assicurato. In particolare ha espresso quelle che, secondo lui, saranno le scelte nella formazione iniziale schierata da Baroni. Le sue parole:

LAZIO JUVENTUS – «Domani per tanti sarà una rivincita, in particolare per Rovella, Guendouzi e Isaksen che erano nella lista di quelli da mandare via per Tudor. Ieri è stato provato Dele-Bashiru sulla trequarti, io però credo che giocherà Dia dietro Castellanos. Si tratta di prove anche per cambiare le carte a gara in corso. Per i terzini le scelte rimangono obbligate: Marusic sta bene, Pellegrini gioca. Per Tavares la convocazione è in dubbio ma si capirà meglio nel pomeriggio. L’unico dubbio che mi tengo per domani è il centrale accanto a Romagnoli: considerando che dal primo dovrebbe partire Kolo Mouani nella Juventus, potrebbe essere preferito Gila. Le notizie di questi giorni non toccano minimamente il gruppo squadra. Sarri? Non ho notizie in merito, posso solo dire che si è lasciato bene con la Lazio.»