Lazio Juventus, Gregucci: «Inzaghi può giocarsela con tutti»

Lazio, il commento di Gregucci sul periodo vissuto dalla squadra biancoceleste in vista della sfida con la Juventus.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Angelo Gregucci ha detto la sua sul periodo vissuto dalla Lazio: «Inzaghi conosce ogni mattonella di Formello. Ha sempre evoluto la squadra, cercando di favorirla tecnicamente. ha trovato la quadra per far giocare tutti insieme i giocatori di qualità. Su partita secca, la Lazio può battere chiunque. In Europa arriva corto però».

​​​​​​​«Ad oggi Milinkovic è quello che sta rendendo meno ma ha potenzialità grandi. Luis Alberto sembra un fuoriclasse. In alcune giocate sembra Platini, un fuoriclasse. Fa la differenza. Correa comincia ad avere un rapporto con la porta migliore. Immobile è il miglior cannoniere italiano degli ultimi anni. Acerbi poi credo sia affidabile, costante nel tempo. Lucas Leiva poi rimane una costante importante, sa leggere le situazioni prima degli altri, ha personalità, qualità».