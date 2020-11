Lazio Juve, Wilson: «Non vedo la mano di Pirlo, occhio a Caicedo»

Pino Wilson è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per presentare la sfida con la Juventus.

«La Juventus si affida molto spesso ai singoli. Ora sta andando bene Morata, Dybala è sempre uno che può tirarti fuori la giocata e poi c’è Cristiano Ronaldo che può fare un gol incredibile. Ma ancora non vedo la vera Juve: Pirlo è sulla panchina dei bianconeri solo da sei settimane, non si vede ancora la sua mano sulla squadra.

Coppia d’attacco contro la Juventus? Caicedo sta facendo davvero bene, ma se fossi in Inzaghi partirei sempre con la coppia Immobile-Correa. Poi se ci dovesse essere bisogno dell’attaccante ecuadoriano a partita in corsa non esiterei a metterlo in campo, viste anche le ultime prestazioni con Torino e Zenit San Pietroburgo».