Tudor a DAZN: «Sono fiducioso, abbiamo lavorato bene, ma ci vorrà tempo» Le parole del tecnico biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre Lazio-Juventus, Igor Tudor ha parlato cosi:

«Vorrei vedere tante cose su cui abbiamo lavorato. Ci saranno tanti difetti, ma perché abbiamo lavorato poco. Marusic e Zaccagni hanno due allenamenti. Non si tratta di cambiamento di sistema, dopo tre anni ci vorrà tempo per cambiare. Sono fiducioso e speriamo di fare bene. L’idea era quella di non far giocare i Nazionali, poi Lazzari ha avuto un piccolo problema e anche Luis Alberto. Ci sarà bisogno di tutti, la rosa ha qualità, ma dipende dai giocatori. Sono loro che decidono chi giocherà in base a come si allenano. Taty ha fatto due gol, ed è giusto che parta titolare oggi.»