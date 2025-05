Lazio Juve, biglietti ancora invenduti nel Distinto Sud-Est: la sfida di Canigiani ai tifosi laziali per evitare l’invasione juventina.

Sale l’attesa per Lazio–Juventus, match fondamentale per la corsa alla Champions League. L’Olimpico si va lentamente riempiendo, ma a tenere banco in queste ore è la questione legata alla presenza dei tifosi ospiti nei settori dedicati ai sostenitori biancocelesti. Il timore, già sollevato in passato, è che una parte rilevante dei posti venga occupata da juventini, anche a causa di una partenza lenta nella vendita riservata ai tifosi laziali. A chiarire la posizione della società è intervenuto Marco Canigiani, direttore marketing della Lazio, ai microfoni di Radiosei.

PAROLE: – «Al momento ci sono ancora 1500 posti nel distinto sud-est. Ci sono stati quattro giorni di vendita esclusiva per i tifosi della Lazio, quattro giorni, non sono pochi e sono stati venduti solo 4 mila biglietti. A oggi la Maestrelli è vuota, quindi perché dovrebbe essere un problema dividerla in due e mettere i tifosi della Juve vicino al settore ospiti per una questione di sicurezza? Se nei giorni di vendita esclusiva fossero stati venduti 30 mila biglietti, il problema non si porrebbe».