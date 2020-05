Lazio, Inzaghi mette nel mirino Mancini per battere il record di imbattibilità

Lazio, Inzaghi vuole raggiungere un altro record e punta Mancini per match consecutivi senza subire sconfitte

Prima dello stop era una Lazio a forza dieci. 21 risultati utili consecutivi con 17 vittorie e quattro pareggi, mai nessuno nella storia biancoceleste aveva fatto meglio. Eppure se dovesse ripartire la stagione ci sarebbe ancora un importante obiettivo da raggiungere.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti attualmente la Lazio si trova al decimo posto per striscia di vittorie in Serie A. Questa speciale classifica è guidata dal Milan di Capello (58 gare senza sconfitte), la Juventus di Conte (49) e la Fiorentina di Bernardini (40). Inzaghi punta all’Inter di Mancini che si trova in quinta posizione con 33 risultati utili consecutivi. I biancocelesti potrebbero eguagliare questo record se si riprendesse il campionato e si disputassero le 12 gare mancanti.