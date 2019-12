Lazio, Inzaghi il più titolato del club

10 trofei raggiunti in totale, 7 da giocatore e 3 da allenatore: Simone Inzaghi è il laziale più titolato della storia del club

Il simbolo di questa Lazio non può che essere lui, con oltre vent’anni di laziali alle spalle lotta e suda insieme ai suoi giocatori, simulando gesti tecnici ed esultando come un pazzo. Smone Inzaghi al momento rappresenta al meglio la lazialità ed è forse questa caratteristica che lo ha portato a vincere l’ennesimo trofeo in biancoceleste. Con gli scarpini ai piedi ha conseguito ben 7 successi, mentre questo è il terzo dalla panchina raggiungendo un record assoluto nella storia dei capitolini. La sua carriera da tecnico sta andando a gonfie vele, trascinando i suoi ragazzi e vincendo la terza finale su quattro disputate: meglio di lui solo Eriksson con l’86% di riuscite totali, come riporta Lazio Page. Sicuramente, con lui, la Lazio ha trovato un punto di riferimento.