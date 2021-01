Una giornata di riposo per la Lazio. In vista della gara contro il Parma, Inzaghi concede 24 ore di relax ai suoi ragazzi

Ieri la seduta di scarico, oggi una giornata di riposo per la Lazio. Inzaghi, dopo la vittoria contro la Roma, fa rifiatare i suoi: ricaricare le pile in vista della gara contro il Parma.

La sfida contro i ducali è in programma per giovedì 21 gennaio, alle ore 21.15, valida per gli ottavi di Coppa Italia e sul campo di Formello si tornerà domani.