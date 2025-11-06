Lazio, Cardone non ha dubbi: «Il Flaminio farà la differenza per i biancocelesti. Su Romagnoli ho una sensazione»

Lazio, il giornalista Cardone in un’intervista ha affrontato diversi temi partendo dal Flaminio e non solo. Un punto anche sull’infermeria.

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica e profondo conoscitore dell’ambiente biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto sul momento della Lazio. Tra infortuni, mercato e la sempre attuale questione legata allo Stadio Flaminio, il suo intervento ha offerto uno sguardo lucido e critico sulla situazione del club capitolino.

Partendo dagli infortunati, Cardone ha portato una buona notizia: «Gli esami di Romagnoli sono andati abbastanza bene, la lesione è scongiurata. Si tratta solo di una contrattura. Proverà a tornare in gruppo, ma credo che non verrà rischiato per la sfida di domenica». Il giornalista ha poi sottolineato che i convocabili resteranno gli stessi della gara contro il Cagliari, mentre qualche recupero più consistente è atteso dopo la sosta. Su Tavares e Castellanos, Cardone ha aggiunto: «Tavares poteva accelerare un po’ per l’Inter, ma è meglio non forzare. Castellanos, invece, sta mancando alla manovra offensiva della Lazio: è evidente, anche se Sarri ha grande fiducia in Dia».

Soffermandosi sull’imminente sfida Inter-Lazio, il giornalista ha analizzato anche lo stato di forma dei nerazzurri: «Ieri l’Inter è stata quasi inguardabile, ha giocato col freno a mano tirato perché aveva la testa alla partita di domenica. Chivu sta gestendo bene la rosa, con intelligenza e turn-over mirato. Sarà una sfida complicata, ma la Lazio non parte battuta».

Capitolo mercato, Cardone non si è mostrato ottimista: «Non credo che la Lazio otterrà l’ok per operare sul mercato libero. A gennaio si potrà muovere solo a saldo zero. Se non sistemi i conti entro dicembre, il mercato invernale serve solo a ripianare, altrimenti rischi un blocco in estate». Una visione realistica che rispecchia la linea prudente della società di Lotito, impegnata a bilanciare le finanze senza compromettere il futuro sportivo.

Infine, l’analisi di Cardone si è concentrata sulla questione Flaminio, da anni un tema centrale per la tifoseria laziale: «Credo che il nodo Flaminio sia dirimente, decisivo anche per il futuro della proprietà. Potrebbe influenzare eventuali decisioni di Lotito sulla cessione del club. È una questione che va oltre il calcio, riguarda l’identità della Lazio e la sua casa del futuro».

L’intervento di Cardone fotografa dunque un momento delicato per la Lazio, tra equilibrio economico, necessità tecniche e sogni infrastrutturali ancora da realizzare.