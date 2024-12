Lazio Inter nel nome di Sinisa Mihajlovic: il ricordo dei due figli

Lazio Inter si giocherà il 16 dicembre 2024, a due anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic: il ricordo dei due figli Miro e Duvan alla vigilia della partita

Lazio Inter è anche la partita di Sinisa Mihajlovic: l’ex calciatore, mancato il 16 dicembre del 2022 e due anni dopo le sue due ex squadre si affronteranno. A ricordarlo sono stati i figli Miro, 24 anni, e Duvan, 21, che allena nelle giovanili del Bologna.

MIRO – «Papà era tanta roba, imponente, buonissimo e non solo come genitore. La Lazio per noi è un’altra cosa. Siamo cresciuti a Roma accanto a questa squadra».

DUVAN – «Vivevo spesso i ritiri di papà, cercavo di capire come si rapportava con i giocatori. Mi dedico solo a questo, io voglio sfondare perché lo merito. Baroni? Dico che questa squadra vola grazie al clima che ha creato nello spogliatoio».

CHE UOMO ERA IL PADRE – «Un uomo di grande coraggio, lealtà e rispetto: valori che ci ha trasmesso e che ci accompagneranno per tutta la vita».