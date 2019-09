Lazio, i convocati di Inzaghi: torna Lukaku

Inzaghi ha diramato la lista dei suoi convocati, in vista della gara contro l’Inter: nell’elenco si rivede anche Lukaku

Tutto è pronto per Inter-Lazio. A poche ore dal big match di San Siro, in programma per le ore 21, mister Inzaghi ha diramato la lista dei suoi convocati: tra i nomi, anche quello di Jordan Lukaku. Il terzino ha pienamente recuperato dopo il buio periodo cadenzato dai problemi fisici, ora non vede l’ora di dare il suo contributo alla squadra.

PORTIERI: Strakosha, Proto, Guerrieri.

DIFENSORI: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Patric, Vavro.

CENTROCAMPISTI: Berisha, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lukaku, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo.

ATTACCANTI: Adekanye, Caicedo, Immobile, Correa.