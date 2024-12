Lazio Inter, Bastoni mette in apprensione Inzaghi: il difensore ci sarà all’Olimpico? Cosa filtra

Lazio Inter, ad una settimana dalla sfida dell’Olimpico a tenere in allarme Inzaghi è la situazione del difensore: i dettagli

Archiviata la vittoria in Coppa Italia di ieri con il Napoli, l’obiettivo della Lazio è bissare anche in campionato nella delicata trasferta del Maradona con gli azzurri ma anche il match casalingo con l’Inter del 16 Dicembre incombe. Lo sa bene Inzaghi, il quale in vista della trasferta contro i biancocelesti che giocherà da ex, deve fare i conti con la situazione Bastoni.

Il difensore durante la partita di oggi tra Inter e Parma, è uscito anzitempo perchè sembrava aver accusato un leggero fastidio fisico. Inzaghi quindi lo ha sostituito e secondo quanto conferma DiMarzio risulterebbe essere solo per precauzione in vista della partita di Champions con il Leverkusen