Lazio Inter, Angelici: «Ai laziali metà Curva Sud»

Il Supporter Liaison Officer della Lazio è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale per fare chiarezza sulle disponibilità in Curva Sud

Lazio Inter, partita dal sapore particolare, si appresta ad avere una cornice di pubblico molto importante.

I tagliando vanno a ruba e per questo è stata aperta anche la Curva Sud. Il SLO Angelini è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Channel per chiarire la questione in merito alla suddivisione della curva tra le due tifoserie: «Per la partita contro i nerazzurri siamo quasi a quota 50 mila presenze, abbiamo venduto più di 27 mila biglietti. Tra poco apriremo l’altra parte di Curva Sud, ovvero i settori 20 e 21. Saranno disponibili in tutti i punti di rivendita Ticketone e nei Lazio Style. Esaurita invece la Tribuna Tevere Top e quella laterale, mentre per la Monte Mario c’è ancora disponibilità. Quindi i tifosi biancocelesti potranno scegliere tra quest’ultima e i due sopracitati settori della Sud. Il settore ospiti è stato invece ampliato, viste le numerose richieste pervenute dai sostenitori dell’Inter».