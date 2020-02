Lazio Inter, settore ospiti già sold-out. Verrà aperta anche la Curva Sud

Lazio Inter, saranno tantissimi i tifosi neroazzurri che saranno sugli spalti all’Olimpico nel match di domenica prossima

Ci sarà di sicuro una cornice di pubblico spettacolare per il match in programma domenica 16 febbraio all’Olimpico tra Lazio e Inter. Saranno infatti tantissimi i tifosi neroazzurri che riempiranno gli spalti.

Settore ospiti già sold out. Proprio per questo motivo per l’occasione verrà aperta anche la Curva Sud. Ecco il comunicato apparso sul sito della Lazio: «La S.S. Lazio coumunica che in virtù dell’esaurimeto dei tagliandi del settore ospiti, verrà aperta alle vendite dalle ore 16:00 la Curva Sud a disposizione dei tifosi dell’Inter».