Lazio Inter, Agostinelli: «Biancocelesti nettamente sfavoriti, ma possono rilanciarsi»

Intervistato da Tv Play, Andrea Agostinelli, ha parlato del match tra Lazio ed Inter:

«La Lazio contro l’Inter parte nettamente sfavorita, ma paradossalmente contro i nerazzurri hanno la grande e unica occasione per rilanciarsi e per cancellare le critiche, giuste, che le sono piovute addosso in questa prima parte di stagione. Vedo certi giocatori come Zaccagni e Felipe Anderson che non cercano più l’uno contro uno, c’è un problema di gioco ma anche di singoli. Problemi tra i giocatori e Sarri? Forse dopo tre anni si è instaurato un appiattimento nei rapporti tra il tecnico e qualche giocatore importante della squadra»