Lazio, Impallomeni: «Vedo Sarri molto in difficoltà» Le parole dell’opinionista

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Stefano Impallomeni, ha parlato della situazione in casa Lazio.

LE PAROLE- io credo che questi giocatori siano distanti dall’idea di calcio dell’allenatore. Quando Lotito fa un esborso clamoroso, ecco che incredibilmente ti ritrovi così. Mi chiedo: ma Sarri li voleva questi calciatori? Si sposano con i princìpi di gioco di Sarri? Per me no. Nella Lazio invece ci sono vari motivi. Tanto nervosismo, quello principale del presidente che ha speso tanto. Poi ripeto, ci sono alcuni giocatori distanti dal gioco di Sarri ma sappiamo che vuole tempo Sarri per inserirli. Sarri è più in difficoltà di Garcia, che non ha una crisi tecnica ma gestionale