Lazio, Immobile: «Stop calcio? Dobbiamo pensare alle persone in difficoltà»

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle difficoltà di chi lavora nel calcio in caso di definitivo stop:

«Era doveroso parlare anche delle persone che lavorano nel calcio ma non guadagnano tanto come noi giocatori. Bisogna pensare anche a loro, il cui lavoro gira intorno al calcio. Era il minimo che potevo fare per tutti, anche i magazzinieri e i fisioterapisti».

Poi sulla formazione eSports:

«Perché Lasagna al posto di Zappacosta? Davide si è infortunato e l’abbiamo dovuto sostituire. Ho scelto il top dei cannonieri che conosco, spero che ci possa dare una mano. Siamo super carichi. L’orto in casa? Tutto bene, mi aspettavo un po’ di sole in più oggi. Ma dobbiamo aspettare, stanno lievitando ancora le piante (ride ndr)».