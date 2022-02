Lazio, elogi per Immobile: «Il Re ha segnato ancora» – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciro Immobile continua a segnare: la Lazio lo elogia ancora una volta sui suoi canali social. E i numeri…

Un gol fondamentale, perché è stato quello che ha sbloccato il risultato e perché gli ha permesso di tornare a gonfiare la rete dagli undici metri. Ciro Immobile è stato protagonista anche nella sfida contro il Bologna e la Lazio non può che elogiarlo sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)



«Re Ciro ha segnato ancora», questa la frase scelta dalla società. E tra l’altro con questa rete il bomber aggancia Amadei a quota 174 reti nella top 15 dei marcatori più prolifici della Serie A. Per di più Ciro ora è a una sola rete da Piola e divenire il miglior marcatore della storia della società nella massima serie. Infine è a quattro gol da Quagliarella attualmente tra i calciatori in attività con più gol in campionato. Insomma, sempre più nella storia.