Lazio, Immobile ancora in isolamento: niente Bosnia, speranza Crotone

Escluso dalla lista dei convocati dell’Italia per la Bosnia, Ciro Immobile, come riporta La Gazzetta dello Sport, punta al rientro con la Lazio: domani effettuerà un altro tampone

Era una speranza sottilissima, ma non ancora abbandonata. Ieri mattina, però, Ciro Immobile ha abbassato lo sguardo davanti alla notizia che lo cancellava dal listone degli azzurri. Anche in vista della gara con la Bosnia di mercoledì. Così si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Immobile è in isolamento dalla vigilia della gara contro la Juventus, dal 7 novembre. Nelle prossime ore si sottoporrà a un nuovo tampone (forse domani, non necessariamente a quello del giro della squadra previsto per stamattina a Formello). Confida di ritrovarsi “negativo” per rientrare in campo con la Lazio. Passando dalla visita di idoneità e varcando il confine dei 10 giorni di isolamento. Nel mirino c’è la trasferta di sabato a Crotone. Più di una speranza, un obiettivo.