Lazio, il Real spera di strappare un prezzo inferiore per Milinkovic

Secondo quanto arriva dalla Spagna, con la crisi economica dovuta al coronavirus il Real Madrid spera di avere Milinkovic ad un prezzo basso

La crisi economica dovuta al coronavirus colpirà anche il calcio, questo è certo. Il mercato che verrà sarà senza dubbio differente, fatto di costi più bassi e meno cifre da capogiro.

È proprio per questo che, secondo la testata spagnola Don Balòn, il Real Madrid, da tempo interessata a Milinkovic-Savic, si aspetta uno sconto da parte del presidente Claudio Lotito dalla cifra richiesta di 100 milioni di euro a 70 circa. Contrariamente a quanto riportato, però, il presidente della Lazio non intende scendere dalla cifra fissata per uno dei gioielli di Inzaghi.