Lazio, il programma del weekend del settore giovanile biancoceleste

Lazio, si partirà dall’Under 13 domenica 23 febbraio per finire con l’Under 14 che giocherà il prossimo mercoledì 26

E’ di nuovo weekend ed è già tempo di Settore Giovanile: la prima squadra che scenderà in campo sarà l’Under 13 di Barnia che giocherà contro l’Honey Soccer City; seguirà l’Under 15 che disputerà fra le mura di casa il Parma che sarà lo stesso avversario per l’Under 16. I parmensi saranno avversari anche per l’Under 17 che disputerà il match in Emilia Romagna. Chiuderà la serie di match l’Under 14 dell’allenatore Gonini che affronterà la Romulea, mercoledì 26. Di seguito il programma del weekend:

– UNDER 13, 18ª giornata, All: Alessandro Barnia: LAZIO-HONEY SOCCER CITY

Domenica 23 febbraio ore 10:00, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’

– UNDER 15,19ª giornata, All.: Tommaso Rocchi: LAZIO-PARMA

Domenica 23 febbraio ore 10:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 17, 20ª giornata, All.: Fabrizio Fratini: PARMA-LAZIO

Domenica 23 febbraio ore 11:00, Centro Sportivo ‘Parma Calcio A’ | Via Nazionale Est, 1 – Collecchio (PR)

– UNDER 16, 19ª giornata, All.: Marco Alboni: LAZIO-PARMA

Domenica 23 febbraio ore 13:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 14, 20ª giornata, All: Simone Gonini : ROMULEA-LAZIO

Mercoledì 26 febbraio ore 15:00, Campo Roma | Via Farsalo, 21