Lazio, gruppo sotto accusa: duro discorso di Inzaghi ai giocatori

Duro discorso di Simone Inzaghi alla squadra: non sarà più spiegazioni sulle sue scelte e non coprirà più i loro errori

La Lazio ha conosciuto un altro Simone Inzaghi. Ben diverso da quello buono e caro, l’allenatore amico dell’ultimo triennio, paziente, benevolo e sempre disponibile. Dopo la brutta sconfitta rimediata a Ferrara con la Spal, il tecnico non ha intenzione di usare ancora comprensione e tolleranza. D’ora in poi, deciderà chi giocherà senza dare spiegazioni e non assolverà nessuno dalle colpe. Questo il senso del discorso fatto alla squadra nel giorno della ripresa, prima dell’analisi video, prima delle prove tattiche. Nessun rimprovero scenico, non c’è stato bisogno di urlare. Simone ha rivolto, riporta il Corriere dello Sport, una domanda ben precisa ai suoi uomini: «Perché, da tre anni a questa parte, ripetete lo stesso errore?».

ERRORE – Dopo essersi accollato tutte le responsabilità nella conferenza stampa al termine del match, Inzaghi nel confronto di ieri ha chiarito il nuovo atteggiamento: non saranno più coperti gli errori, di gruppo e individuali. Intanto, la società è rimasta in silenzio, Lotito non è entrato nella questione, in attesa di risposte immediate. Il ds Tare è sempre al seguito della squadra, ma ha preferito non intervenire. Tutti si augurano, ora, che questa sia la volta buona, che i giocatori si rendano finalmente conto che bisogna crescere, senza autolimitarsi.