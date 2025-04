Lazio, Gregucci: «Ora arrivano sfide in cui non puoi permetterti di sbagliare»

Angelo Gregucci ha commentato quello che sarà il finale di stagione della Lazio dopo la vittoria ottenuta ieri a Bergamo

Angelo Gregucci ha commentato la vittoria della Lazio contro l’Atalanta ai microfoni di Radiosei.

GREGUCCI – Ora ci sono sfide in cui non puoi più permetterti di sbagliare. Con la squadra schierata non puoi concedere. Noi non abbiamo una rosa nettamente superiore alle altre, abbiamo tanti profili molto interessanti. La squadra, sotto pressione, ha sempre dato la sensazione di riuscire a fare qualcosa, tutti insieme; ieri su ogni palla lottavamo tutti. Io a questi ragazzi vorrei dire che devono perdere solo per gap tecnico, non possiamo più permetterci di regalare niente.