Lazio, Giudice Sportivo: due sanzioni per i biancocelesti

Le decisioni del Giudice Sportivo per la 12^ giornata di Serie A: sanzione per Leiva e Immobile, entrambi sono a quota tre

Si è chiusa la 12^ giornata di Serie A e, puntuali, sono arrivati i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo. Per quanto riguarda la Lazio – come si apprende dal sito ufficiale della Lega – sono due le sanzioni rimediate: una per Lucas Leiva e l’altra per Ciro Immobile, entrambi ammoniti nella gara contro il Lecce.

I due raggiungono così la terza sanzione in questa prima parte di campionato.