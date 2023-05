Lazio, giornata di riposo per i biancocelesti: domani la rifinitura in vista del Milan

Lazio, archiviata la vittoria contro il Sassuolo Sarri ha concesso una giornata di riposo: domani si riparte con la rifinitura

Archiviata la partita vinta contro il Sassuolo, sabato la Lazio tornerà in campo per la sfida delicata contro il Milan decisiva per la corsa Champions. Sarri visto che la squadra ha giocato ieri ha concesso un giorno di relax ai suoi, e la squadra si ritroverà domani per la rifinitura prima della partenza per Milano.

Sarri per la sfida contro i rossoneri potrà contare su Romagnoli, di rientro dalla squalifica, e darà il cambio a Patric. Mentre Cataldi andrà verso un altro forfait.