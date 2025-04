Lazio, Giordano: «Contento per Baroni perchè sta facendo un lavoro pazzesco» - Lazio News 24

L’ex attaccante della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione che sta conducendo l’allenatore biancoceleste Marco Baroni

L’ex calciatore della Lazio, Bruno Giordano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale. Di seguito le parole riprese da TMW.

SU BARONI – Sono stato uno dei pochi che lo ha protetto nel momento che la Roma laziale era contro Baroni. Noi ci facciamo condizionare anche dalla classifica dei cugini, appena ci hanno raggiunto per una settimana anche il pareggio faceva storcere la bocca. Questa vittoria di Bergamo ha ridato slancio e sono contento per Baroni che per me sta facendo un lavoro pazzesco.